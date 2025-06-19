CHP Yöneticileri Panelde Ekonomi Tartıştı

CHP’NİN EKONOMİ VE GÜVENLİK POLİTİKALARI PANELİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu, Samsun’da düzenlenen “Ekonomi ve Güvenlik Politikaları Paneli”ne katıldı. Panel, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bağcıoğlu, burada CHP’nin milli güvenlik ve milli savunma politikaları ile ilgili hazırlıkları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kara sınırlarının güvenliği ve düzensiz göçün önemli meseleler olduğuna vurgu yapan Bağcıoğlu, “Bir dönem tabiri caizse üzülerek söylüyorum, elini kolunu sallayan Türkiye topraklarına girdi. Daha sonra milli güvenlik sorunu olduğu anlaşıldı ve tedbirler artırıldı. İsrail-İran çatışmasında da bu risk devam ediyor, şu ana kadar böyle bir gelişme olmasa da. Düzensiz göç ve hudut güvenliği konusunda da belirli tekliflerimiz, çalışmalarımız var.” şeklinde konuştu.

EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Karatepe, Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarını eleştirdi. Ülkenin köklü ve kalıcı ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Karatepe, “Bunların bedeli, faturası gittikçe ağırlaşıyor ve bu bedel maalesef geniş halk kesimlerine çıkıyor. Sadece içinde bulunduğumuz dönemde uygulanan politikaları değil, Türkiye ekonomisine bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sadece bütçe harcamalarını kısalım, Merkez Bankası faiz oranını bilmem ne yapalım, biraz KGF kredisi verelim değil. O eşiği Türkiye çoktan geçti. Türkiye’nin oturup pek çok şeyi yeniden kurgulaması lazım.” dedi.

Karatepe, ekonominin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önerilerde bulunarak, “Refah, zenginlik üreten, risklere karşı dayanıklı, kırılganlıkları olmayan, dünyada hak ettiği yere gelebilecek bir yapıyı kuralım. Bizim bütünleşik olarak düşünmemiz lazım.” dedi. Enflasyon sorununa da değinen Karatepe, “80’li yıllarda da vardı, 90’lı yıllarda da vardı. Enflasyonla bu kadar uzun süre uğraşan başka bir ülke yok. Gelir dağılımının sürekli bozulduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Makro verilere bakıldığında Türkiye zenginleşiyor ama cebimize bakıyoruz, o kadar para olmadığını görüyoruz. Ekonomik anlamda yapısal sorunlarımız var.” ifadelerini kullandı.

PANELİN KATILIMCILARI

Panele katılım gösterenler arasında CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve birçok vatandaş yer aldı. Bu etkinlik, parti üyeleri ve katılımcılar için önemli bir fikir alışverişi platformu sundu.