CHP Yöneticisi Erhan Adem, Kırşehir Mitingi

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla yarın Kırşehir’de yapılacak miting öncesi gazetecilere bilgiler verdi. CHP İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, Ahiler şehri Kırşehir’de olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Adem, millete daha yakın olmak adına milletvekilleri ve belediye başkanı ile esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı. Ayrıca, bu ziyaretlerinde vatandaşları mitinge davet ettiklerini belirtti. Adem, halkın ekonomik konularda sıkıntı yaşadığını söyledi.

KIRŞEHİR’DE BÜYÜK BİR MİTİNG YAPILACAK

Birçok vatandaşı dinlediklerini ifade eden Adem, “En son Orta Anadolu’nun merkezinde Aksaray’da gerçekleştirdiğimiz mitingden sonra burada da Kırşehir’in bu zamana kadar görmediği büyüklükte bir miting gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi. Burada ekibi ve başkanı için teşekkür eden Adem, iktidar değişiminin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. “Erken seçim sandığının bir an önce gelmesi gerektiğini ve Genel Başkanımız Özgür Özel’i cuma günü müthiş bir kalabalıkla destekleyeceklerini söylediler” şeklinde konuştu.

CESUR MÜCADELE VE HAZIRLIK

Adem, “Hiçbir geri adım atmadan cesurca mücadele etmeye ve günün sonunda kazananın Türk milletinin olacağını biliyoruz. İnsanların daha refahta yaşayacağı bir iktidarın, genel başkanımız önderliğinde kurulacağına inanıyoruz. Bunun için mücadelemize sonuna kadar devam ediyoruz” dedi. Ayrıca, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de Kırşehirlileri mitinge davet etti. Toplantıya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve diğer partililer katıldı.