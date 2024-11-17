CHP Yönetimi Tarihini İnkâr Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Rize’ye geldi. Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada şeref defterini imzaladıktan sonra vali ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Sonrasında Güneysu ilçesine geçerek, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı’nın 8’inci Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tekin, eğitim konusunda AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirdikleri gelişmeleri paylaştı.

EĞİTİM ATILIMLARI VE YENİLİKLER

Bakan Tekin konuşmasında, “AK Parti iktidarı döneminde yapılan okulların tamamı birinci sınıf inşaat malzemeleri ve kalitesiyle inşa ediliyor. Bunun yanında, okullarımız deprem ve coğrafi koşullar açısından standartların üzerinde. Türkiye genelinde bir derslikteki öğrenci sayısını 20’ye düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamalarına çekmeyi başardık. Teknoloji konusunda Birleşmiş Milletler, ‘Tüm dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke Türkiye’ diyor.” dedi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eğitim konusundaki eleştirilerine de yanıt verdi. Bunları dile getirirken, “Eğitim teknolojileri ve eğitimin maddi altyapısında AK Parti öncesi ve sonrası büyük bir fark var. Fiziki altyapının yanı sıra temel hak ve hürriyetler anlamında da devasa adımlar attık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Batman’daki bir programda yaptığı açıklamalara da değindi. CHP’yi eleştirerek, “Dün Batman’da bazı açıklamalar yaptım. Dini, inanç ve ibadet hürriyetinin bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin uygulamalarının evrensel laiklik ile örtüştüğünü, ancak bu durumu eleştiren CHP yönetiminin laiklik yaklaşımının özgürlükçü olmadığını belirttim. Bu konuyu örneklerle destekledim. Şimdi o günden beri sosyal medyada CHP sözcülerinin hepsi açıklama yapıyor. Bu açıklamalardan anladığım; CHP’nin mevcut yönetimi, kendi tarihleri hakkında hiçbir şey bilmiyor ya da bu durumu inkar ediyor. Eski 1940’lı yılları hatırlamıyorlar ve hatırlamak istemiyorlar. Onlara bu dönemi hatırlattığım için rahatsızlık duyuyorlar.” şeklinde konuştu.