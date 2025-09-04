CHP, YSK’ya “Tam Kanunsuzluk” İtirazı Yaptı

CHP’DEN YSK’YA BAŞVURU

CHP, İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarının kongre iptali ile ilgili aldığı kararlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) “tam kanunsuzluk” başvurusu gerçekleştirdi. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yönetimin yetkilerini kullanmak için Gürsel Tekin’in de içinde bulunduğu beş kişinin görevlendirilmesine ve İstanbul il örgütü tarafından yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına dair bir karar verdi. CHP, bu karara itiraz etmişti.

İPTAL EDİLEN KONGRELERİN SEBEBİ

Mahkeme kararının İstanbul İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin ardından Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları, planlanan ilçe kongrelerini iptal etti. CHP, bu iptallere karşı YSK’ya başvurdu. Partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğu vurgulandı. Dilekçede, bahsi geçen ilçe seçim kurullarının mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin “tam kanunsuzluk” oluşturduğu savunuldu.

SEÇİM HUKUKUNA ATIF

Başvuruda, seçimlerin Anayasa’nın 79. maddesi doğrultusunda sadece seçim kurullarının denetiminde yürütülmesi gerektiği, başka bir yargı merciinin bu süreçte müdahalede bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi. YSK’den, seçim hukukunda “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını iptal etmesi talep edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Bugün YSK’ca Anayasamızın 79’uncu maddesine göre seçim kurullarının görevini gasp eden asliye hukuk mahkemesinin tedbir kararının maddi ve hukuki icrai imkânsızlıklarına rağmen uygulanacağının kabulü, paydaş seçim yargısını yaratır.”

YSK TOPLANTISI

YSK, CHP’nin başvurusunu incelemek üzere yarın saat 14.30’da bir toplantı yapacak. Ayrıca, mahkemece CHP İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin disipline sevk edilmişti. Bugün, mahkeme tarafından görevlendirilerek çağrı heyetinde yer almayı kabul eden dört kişi daha disiplin kuruluna sevk edildi. Bu isimler Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap olarak açıklandı. Dört ismin parti üyelikleri, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesi doğrultusunda düşürüldü.