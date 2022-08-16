CHP, YSK’ya başvuracak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasa dışı oylar için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İstanbul’da Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. CHP, hane ziyaretleri çalışmasının yurt dışında da yapılmasına karar verdi.

CHP, yurt dışında da ev ve iş yerlerini ziyaret edecek ve partinin çalışmalarını anlatacak. CHP, YSK’ya önümüzdeki günlerde başvuruda bulunacak. Edinilen bilgiye göre CHP, YSK’ya yapacağı girişimle sadece konsolosluk bölgelerinde değil, onun dışındaki yerlerde de kiralama yapılarak sandık kurulmasını ve sandık sayılarının artırılmasını isteyecek. CHP buna gerekçe olarak da yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanmak için uzun mesafelerden gelmesini, saatlerce kuyrukta beklemesini gösteriyor. Yurt dışında oy kullanmak için 400-500 kilometre yol gidenlerin olduğu, bunun da seçime katılımı etkilediği belirtilerek, daha fazla sayıda sandık kurulması gerektiği ifade ediliyor.

CHP, YSK’ya yapacağı başvuruyla daha fazla yerde sandık kurulmasının yanı sıra sandık kurulan yerlerde de daha fazla sayıda sandık kurulmasını isteyecek.