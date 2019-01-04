CHP’de 100 kişilik liste sunuldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçimlerde yarışacak 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi’nin sunuldu.

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde yarışacak yeni adaylarını belirlemek üzere toplandı. Parti Meclisi’ne sunulan aday listesinde; Mersin’de Vahap Seçer, Bursa’da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş’ta Ali Öztunç, Van’da ise Nurettin Beyaz’ın isimleri yer aldı. Listede, Bitlis, Iğdır, Bayburt ve Kütahya adaylarına da yer verildi. CHP’nin bugün 102 adayını daha belirleyerek, ilan edeceği bildirildi. Listede, Ankara, İstanbul ve İzmir’den ilçe adaylarına dahi yer almadığı öğrenildi.

MERSİN KRİZİ

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, ilk olarak MYK’ya sunulan listede Mersin adaylığı için eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun ismi yer aldı. Bunun üzerine MYK sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Çok sayıda MYK üyesinin Kuyucuoğlu’nun adaylığına karşı çıktığı ve Vahap Seçer ismini önerdiği belirtildi. Tartışmaların ardından Kuyucuoğlu’nun ismi listeden çıkarılırken yerine Vahap Seçer eklendi.

Parti Meclisi’nin onayına sunulan isimlerden bazıları şöyle:

Bursa: Mustafa Bozbey

Mersin: Vahap Seçer

Kahramanmaraş: Ali Öztun

Van: Nurettin Beyaz

Iğdır: Sözer Sayan

Kütahya: Eyüp Kahveci

TRT