CHP’de adaylar açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, adayları duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimde yarışacak belediye başkanı adaylarını açıkladı.

CHP MYK’da alınan karara göre, Beyoğlu’nda Alper Taş, Şişli’de Muammer Keskin, Küçükçekmece’de Kemal Çebi, Maltepe’de Ali Kılıç aday gösterilecek.

CHP’de Parti Meclisi’nin onayına sunulacak yaklaşık 100 kişilik listenin görüşüldüğü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 3 buçuk saat süren MYK’da son şekli verilen aday listesi Parti Meclisi’ne (PM) gönderildi.

Beyoğlu – Alper Taş

Şişli – Muhammer Keskin

Maltepe – Ali Kılıç

Küçükçekmece – Kemal Çebi

Adana Seyhan – Akif Kemal Akay

İzmir Buca – Suat Nezir

TRT