CHP’de adaylar açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimde yarışacak belediye başkanı adaylarını açıkladı.
CHP MYK’da alınan karara göre, Beyoğlu’nda Alper Taş, Şişli’de Muammer Keskin, Küçükçekmece’de Kemal Çebi, Maltepe’de Ali Kılıç aday gösterilecek.
CHP’de Parti Meclisi’nin onayına sunulacak yaklaşık 100 kişilik listenin görüşüldüğü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 3 buçuk saat süren MYK’da son şekli verilen aday listesi Parti Meclisi’ne (PM) gönderildi.
Beyoğlu – Alper Taş
Şişli – Muhammer Keskin
Maltepe – Ali Kılıç
Küçükçekmece – Kemal Çebi
Adana Seyhan – Akif Kemal Akay
İzmir Buca – Suat Nezir
TRT