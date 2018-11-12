CHP’de adaylar belli oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak Merkez Kurulu’nda yerel seçim adayları belli olacak.

Açıklanacak sayının 15 gün önce olduğu gibi yüz civarında olması bekleniyor. CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir için adı geçen isim, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe.

CHP’de bugün parti yönetiminin fazla aday adayı olmayan ve güçlü uzlaşının olduğu il-ilçeler için karar vermesi bekleniyor. AK Parti’nin güçlü olduğu bölgelerde bir an önce çalışmaya başlanması masanın bir diğer önemli gündem maddesi.

PARTİ DIŞI İSİMLER SIR GİBİ SAKLANIYOR

CHP’de başta büyükşehirler olmak üzere çok sayıda isim kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Milletvekilleri ve hâlihazırda görev yapan belediye başkanları listelerde başı çekiyor. Parti dışından düşünülen isimler Genel Merkez tarafından sır gibi saklanıyor. Kulislerdeki bir diğer iddia ise kazanma şansı olan en az üç ilde parti dışından isimlerin aday yapılacağı yönünde.

İZMİR’DE BUĞRA GÖKÇE SÜRPRİZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin İzmir Büyükşehir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın Muğla Büyükşehir ve yine Tekirdağ Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Şafak Başa’nın Tekirdağ adaylığı için isminin geçtiği iddia edildi.,

TRT