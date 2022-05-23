CHP’de kamp zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarını 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Van’da kampa alacak.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Van’da yapılacak. Çalıştayın ana gündemi yaklaşak genel seçimler olacak.

Çalıştayın ilk günü olan 27 Mayıs’ta 248 belediye başkanı gruplar hâlinde Van’ı ve tüm ilçelerini gezecek. Vatandaşın sorunlarını dinleyecek olan başkanlar, kendilerini de anlatacak. Çalıştay programı 28 Mayıs Cumartesi sabahı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştayın ana gündemini seçim oluşturacak. Çalıştayda, Genel Merkez’in seçim hazırlıkları belediye başkanlarına anlatılacak. Belediye başkanlarının görüş ve önerileri dinlenecek. Kılıçdaroğlu, izlenecek seçim stratejisini ve atılacak adımları belediye başkanlarıyla masaya yatıracak.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çalıştaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

KAMPIN ANA GÜNDEM MADDESİ: Çalıştayımızın ana gündemi yaklaşan seçimler olacak. Önce Genel Merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından, belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Seçime giden süreçte atacağımız adımları belediye başkanlarımızla birlikte ele alarak değerlendirmelerde bulunacağız.

BAŞKANLARA TAVSİYELER: Belediyelerimizin üç yıllık çalışmalarını ve önümüzdeki iki yılda yapılması gerekenleri toplantılarımızda detaylı olarak konuşacağız. Program kapsamında alanında uzman isimlerin katılacağı bir panel düzenleyeceğiz, farklı görüş ve düşünceleri öğrenme fırsatı yakalayacağız. İki ayrı oturumda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında belediye başkanlarımızla değerlendirme forumları düzenleyeceğiz. Bu kapsamda belediye başkanlarımızın çalışmalarını, karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dinleyeceğiz. Çalıştay programımız Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşmasıyla sona erecek.

SEÇİM HAZIRLIKLARI: Belediye başkanları toplantılarındaki ana amacımız, belediyelerimizin başarılı hizmetlerine katkı sunmak ve seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymak. Önümüzdeki süreçte belediyelerimizin başarılı çalışmalarını artırmanın ve daha fazla insanımızın gönlüne girebilmenin gayreti içinde olacağız.