CHP’de karar ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, 2 belediye başkanı ile ilgili alınacak kararı erteledi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar açıklamadı. Dosyada eksiklikler bulunması nedeniyle karar 3 Ocak 2022’ye ertelendi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan ve Alim Karaca hakkındaki uyarı istemini görüşmek için toplandı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Özcan, sığınmacılara zamlı fatura uygulaması ve

tüp bebek tedavisi için yardım isteyen bir kadına yönelik sözleriyle tepki çekmişti.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca ise bir vatandaşa telefonda küfür ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, her iki belediye başkanının dosyasında eksikler olduğuna hükmederek karar tarihini 3 Ocak 2022’ye ertelendi.

Kurul, CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen’in partiden ihracını ise onaylandı.