CHP’de kritik toplantı

CHP MYK, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 14.00’te toplanacak.

MYK’da “kurultay” ve “miting” takvimi görüşülecek. CHP, 2022’de yapılması gereken kurultayı “seçim atmosferine girildiği” gerekçesiyle bir yıl ertelemeyi planlıyor. Buna göre kurultayın 2023’e ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP’li kurmaylar, kurultay tarihinin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini belirterek, “Seçim atmosferine toplum girmiş vaziyette. Partinin kendi içine dönmesini istemiyoruz. Alanda olmalıyız. Bu ortamda kongre yapmayız. Seçim sonrasına kalır” değerlendirmesini yapıyor.

İkinci miting Aydın’da

MYK’da Mersin’den sonra yapılacak olan ikinci mitingin yeri ve tarihinin de konuşulması bekleniyor. Mersin’den sonra ikinci mitingin Aydın’da yapılması görüşü ağırlık kazandı. CHP Genel Başkanı, il ziyaretleri kapsamında 22-23 Aralık tarihlerinde Adana’da olacak. Kılıçdaroğlu, 22 Aralık Çarşamba akşamı Adana’da gençlerle buluşacak. Kılıçdaroğlu 23 Aralık tarihinde sabah saatlerinde kamyoncularla, nakliyecilerle bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı, 23 Aralık’ta da sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, çiftçi birlikleri ve iş dünyasıyla da buluşacak, açılışlara katılacak. CHP Parti Meclisi (PM)’de bu ay sonu toplanacak ve yılın son toplantısını gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına katılmadan önce Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşecek.

İttifaka dönüşür mü?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Parti’nden oluşan komisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında ortak mutabakat metnini bu hafta bitirmesi bekleniyor. Altı parti liderlerinin da yeni yılda sistem çalışması için bir araya gelmesi planlanıyor. Kulislerde altı partinin yürüttüğü bu çalışmanın ittifakı da oluşturacağı iddia edilirken, “İsim değişir mi, değişebilir de kalabilir de. Seçim takvimi belli olduğunda hem ittifak hem cumhurbaşkanı adayı konusunu liderler oturur, karar verir” deniliyor.