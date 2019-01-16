CHP’de kritik toplantı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkanlarını belirlemek için toplandı.

Toplantıya sunulan aday listesinde İzmir adayı bölümü boş bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısı sırasında İzmir adayını önerebileceği ya da bir sonraki PM toplantısına bırakacağı belirtildi.

Şu ana kadar beş grup halinde 628 belediye başkan adayını açıklayan CHP, bugün de “altıncı grup” adaylarını belirleyerek kamuoyuna ilan edecek. Bu çerçevede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanacak adayların listesini 11.00’de toplanan MYK’sına sundu.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre listede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı bilgisi yer almadı. Kılıçdaroğlu’nun İzmir adayının ismini MYK toplantısı sırasında önerebileceği ya da bir sonraki Parti Meclisi toplantısına bırakacağı ifade ediliyor.