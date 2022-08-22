CHP’de kritik toplantı! İhraç kararı bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Tanju Özcan ile ilgili görüşmek üzere toplanıyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bugün saat 11.00’de toplanacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Özcan’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar vermişti. O dönem yapılan açıklama da şöyle denilmişti: “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve ‘uyarı’ ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan’ın ‘uyarı’ cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, ‘kesin ihraç’ istemiyle ‘tedbirli’ olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Özcan için YDK’da karar verilme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.