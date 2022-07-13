CHP’de kritik toplantı kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesinin ardından yaz dönemi çalışmalarına başladı.

TBMM’nin tatile girmesinin ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, Meclis grup toplantılarını her hafta bir ilde yapacak. İlk toplantı 2 Ağustos’ta Ağrı’da, ikinci toplantı 9 Ağustos’ta Edirne’de.

CHP yaz çalışmalarına başlıyor.

Meclis’in kapanmasının ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, her hafta bir ilde grup toplantısı yapacak.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkan Başkoordinatörü Erdoğan Toprak, ilk toplantının 2 Ağustos’ta Ağrı’da yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin doğusundan batısına her ilde olacaklarını söyleyen Toprak, ikinci toplantının da 9 Ağustos’ta Edirne’de yapılacağını açıkladı.

Toplantıların vatandaşın katılımıyla salı günleri saat 13.30’da gerçekleştirileceğini kaydeden Erdoğan Toprak, “Genel Başkanımızın konuşmasının ardından sözü vatandaşlarımıza bırakacağız. Onların sorularını yanıtlayacağız, dertlerini dinleyip çözüm önerilerimizi sunacağız” dedi.