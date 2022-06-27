CHP’de ses kaydı depremi: 50 kişiyle yatmış!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile ilgili ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşi Özge Hanım ile birkaç ay önce yaptığı telefon konuşmasının sosyal medyaya düşmesinin ardından; iki hafta önce evlendiği eşi CHP Parti Meclisi ve YDK Üyesi Tuba Torun’dan özür diledi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Hanım, Twitter hesabından Erdoğdu’nun iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarfettiği, Torun’u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydını görüntülü olarak yayınladı.

Erdoğdu kaydın devamında; CHP’deki kirli siyaseti gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Görüşmenin kayıt edildiğinden habersiz olan Aykut Erdoğdu, Tuba Torun’un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi:

“Ben niye Parti Meclisi’ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey’i 5 kere aradım, bunu (Tuba Torun) listeye al diye. Oğuz’u (Oğuz Kaan Salıcı) 5 kere aradım, ‘Beni çıkarın bunu alın’ diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani.”

“EŞİM TUBA’DAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Oalyın sosyal medyada büyümesinden sonra Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü. Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş. Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı. Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum. Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek.”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tuba Torun da bu olayın ardından hesabını korumaya aldı.