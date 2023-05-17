CHP’den 7 bin 94 sandıkta itiraz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin 7 bin 94 sandıkta itirazda bulunduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 bin 269, milletvekilliği seçimi için de 4 bin 825 sandıkta sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi. Erkek, “Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçim günü oy kullanan tüm seçmenlerle sandık ve seçim kurullarında görev yapanlara teşekkür eden Erkek, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde yurt içinde 192 bin 214, yurt dışında 9 bin 593 olmak üzere 201 bin 807 sandık bulunduğunu anımsattı.

Bu sandıkların tamamına yakınında, yüzde 99,9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını CHP sistemine girdiklerini bildiren Erkek, kalan oranı ise inceleyip kısa sürede sistemlerine gireceklerini açıkladı.

Erkek, CHP sisteminin nasıl çalıştığını şu sözlerle aktardı:

“Oylar kullanılıyor, sandıklar açılıyor, sayım döküm işlemleri yapılıyor, sandık sonuç tutanakları hazırlanıyor, imzalanıyor, bu sandık sonuç tutanağını bizim sandık kurulu üyemiz ya da müşahidimiz okul sorumlumuza ulaştırıyor. Okul sorumlumuz da ilçe başkanlığımıza ulaştırıyor, ilçe başkanlığımız da bunu sisteme girdiğinde otomatik olarak genel merkezimiz de bunu görüyor. Bu sandık sonuç tutanağı girildiğinde sisteme, aynı sandık sonuç tutanağı Yüksek Seçim Kurulu’nun da (YSK) sistemine girmişse, kendi seçim kurulları aracılığıyla ve arada bir farklılık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Bunu hem genel merkez hem il hem ilçe görüyor. İşte burada zaten düzeltmeler ve itirazlar başlıyor.

Son derece sağlıklı bir altyapımız ve sistemimiz var. Çünkü bizim için seçmen iradesi, milli irade her şeyin üstündedir ve her bir oyu takip ediyoruz. Biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik. Tabii 4 adayın da lehine, aleyhine olabilir. Ayrıca bizim adayımız Millet İttifakı’nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibarıyla yapıldı.”

“GENEL SONUÇLARI DEĞİŞTİRMEYECEK NİTELİKTE DE OLSA HER BİR OYU TAKİP EDİYORUZ”

Milletvekilliği için de 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık tespit ettiklerini duyuran Erkek, bunların itirazlarının dün 15.00 itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Bazı maddi hataların itiraz olmaksızın İlçe Seçim Kurullarında da düzeltildiğini vurgulayan Erkek, farklı yazılan ve düzelttirdikleri bazı tutanaklara ilişkin örnekler paylaştı.

Muharrem Erkek, “Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Memleketin her köşesindeki, her sandıktaki her bir oyu takip ediyoruz. Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100 oyla, 200 oyla farklılıklar olabilir onları da takip ediyoruz. Örneğin Maraş’ta 2 milletvekilliğimiz için İstanbul 3’üncü bölgede milletvekilliğimiz için itirazlar, diğer taraf da yapıyor AK Parti de yapıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Her oy yakın bir şekilde takip ediliyor bu konuda herkes müsterih olsun.” diye konuştu.