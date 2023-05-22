CHP’den açıklama: 28 Mayıs referandum niteliğinde

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere değindi.

Erkek, “28 Mayıs’taki seçim, referandum niteliğinde bir seçim olacak. Tek adam rejimi mi, demokrasi mi ? Bir karar vereceğiz” dedi.

Muharrem Erkek, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

28 Mayıs’taki seçimde herkesin sandığa gitmesinin önemli olduğunu söyleyen Erkek, “28 Mayıs’taki seçim, referandum niteliğinde bir seçim olacak. Tek adam rejimi mi, demokrasi mi ? Bir karar vereceğiz. Kadın-erkek eşitliğine inananlarla mı yürüyecek Türkiye, kadın erkek eşitliğine inanmayanlarla mı ? Çünkü görüyorsunuz artık o kadar ileri gittiler ki; Medeni Kanun’a, kanundaki kadın-erkek eşitliğini güvence altına alan hükümlere saldırıyorlar. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanuna saldırıyorlar” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel vizyonu ile felsefesinin kadın-erkek eşitliği olduğunu ifade eden Erkek, “Onun için 28 Mayıs’ta Türkiye, çok önemli bir karar verecek. Kadın-erkek eşitliği mi, adalet mi? FETÖ’nün siyasi ayağı yargılansın mı, yargılanmasın mı? Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı hala yargılanmadı. Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, Konca Kuriş’i domuz bağıyla öldürenlerle mi yürüyecek Türkiye? Yoksa başka bir karar mı verecek? Depremde kan ve çadır satanlarla mı yürüyecek Türkiye? Yoksa ahlaklı, basiretli bir yönetimle mi yürüyecek? FETÖ’yle birlikte şanlı ordumuza kumpas kuranlarla mı devam edecek Türkiye yoksa değiştirecek mi? Yolsuzluğu, yoksulluğu, yozlaşmayı her geçen gün büyüten bu ucube sistemle mi yürüyeceğiz, yoksa bu sistemi değiştireceğiz mi? Hep birlikte buna karar vereceğiz” diye konuştu.