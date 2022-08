CHP’den açıklama: Bir an önce seçim olmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomide yaşananlara değindi ve bir an önce seçim yapılması gerektiğini belirtti.

CHP Sözcüsü Öztrak, her geçen gün milletin daha da fukaralaştığını belirterek, “Bir an önce seçime gidilmesi, milletimizin bu zulümden kurtulması için şarttır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, erken seçim talebini tekrarladı. Öztrak, MYK’nın ardından yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

ÇARPIK ZİHNİYET: Bugün ne yazık ki milli bayramlarımızı bile bölen, parçalayan, çarpık bir zihniyet iş başındadır. Son yaşadığımız borsa skandalı; memleketimizin, ülkeyi hamuduyla götürmeye gelmiş, sakat bir zihniyet tarafından yönetildiğini, bir kez daha gösterdi… Ama ortaya dökülenler, karşımızda sadece otoriter bir rejim değil, aynı zamanda koca bir yamyam güruhu olduğunu da gösteriyor. İddialar gerçekten mide bulandırıcıdır.

TUZ KOKTU: Bu rezalet karşısında savcılar harekete geçecek mi? Memlekette artık tuz koktu. Cumhuriyet savcıları kılını kıpırdatmıyor. Daha doğrusu kıpırdatamıyor. Çünkü memlekette taşları bağlamışlar. Örgütümüz, milletvekillerimiz, bu ağır iddiaların araştırılması için, savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.

KASTINI AŞAN ŞAKA: Bir pop şarkıcımız, Gülşen kastını aşan bir şaka yapmış. Bu şakanın içeriğini kabul etmek elbette mümkün değil. Nitekim şarkıcı şakasının kastını aştığını, fark etmiş özür dilemiş… Milletimiz olan bitenin farkında; Türkiye’nin dört bir yanından haykırmaya başladı. Vicdanlardan yükselen bu ses, Gülşen’in serbest bırakılmasını sağladı. Ama anlaşılan saray yine hukuku katlederek, Gülşen’i şimdi de evinde zapt etmeye çalışıyor.

BİR AN ÖNCE SEÇİME GİDİLMELİ: (Erken seçim iddialarının ve yorumlarının sorulması üzerine): Gecikilen her gün milletimiz fukaralaşıyor. Bir an önce seçime gidilmesi, milletimizin bu zulümden kurtulması için şarttır.

Muhalefet partileri, suç örgütü liderinin rüşvet iddialarını yargıya taşıyarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, savcılara, “cesur olun” diye seslendi.

Şüpheliler ve soruşturma sırasında suç işlediği ortaya çıkacak kişiler hakkında soruşturma yürütülmesi ve kamu davası açılması talebinde bulunan CHP’nin suç duyurusunda, ‘ortaya dökülen tüm iddiaların kapsamlı ve etkin bir şekilde soruşturulması, tüm yolsuzluk ve rüşvet iddialarının kime uzanırsa uzansın cesaretle üzerine gidilmesi’ istendi. CHP’nin ardından gün boyunca suç duyurusunda bulunmak üzere gelen muhalefet partisi temsilcileri, Adliye önünde açıklamalarda bulundu.