CHP’den açıklama: Esas seçim şimdi başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Esas seçim şimdi başlıyor” dedi.

Gök, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklamalarda bulundu.

“Az önce yurt dışı oyların sayımı ve dökümü için hâkim ve YSK ile toplantı yaptık” diyen Gök, şunları söyledi:

“Türkiye’deki diğer sonuçları hariç tutarak yurt dışı oylarının büyük bir kısmının sayımının tamamlandığını görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 56-57 Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 40-42 Sinan Oğan’ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor. Sandığa giren ama işlenmeyen yüzde 2-2,5’luk bir dilim var. Yaptığımız değerlendirmede bu dilimlerin aynı oranlarda adaylara yansıdığını düşündüğünüzde, diğer ülke toplamındaki sandık sonuçlarına eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük oranda olacağını öngörüyoruz. Bu konuda değerli hâkimlerimizin açıklamalarını beklemek gerekir.

“Esas seçim şimdi başlıyor”

Şimdi Türkiye tarihinde ilk defa ikinci turlu bir seçim yaşayacak. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel başkanımız da ikinci tura kalmıştır. İkinci turda herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor.”