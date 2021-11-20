CHP’den ‘helalleşme’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun helalleşme hareketini yorumladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Öztrak özetle şunları söyledi:

Göz göre göre alınan yanlış kararlar, oyun içinde kural değiştirmeler, birbiriyle çelişen açıklamalar sonucunda, Türk Lirası’nın değeri serbest düşüşe geçti. Erdoğan’ın ‘kitabını yazdım’ dediği ekonomide, Türk Lirası, manipülatörlerin, spekülatörlerin elinde oyuncak edildi.

ÇAKMA EKONOMİST: Çakma hoca dinden eder. Çakma doktor candan eder. Çakma ekonomist ise milletimizin parasını pul eder. Enflasyonu düşürmeden, ekonomideki risklere karşı önlem almadan emir ile faizi indirmek bir tek cebinde doları olana yarar ya da dolar kazanana yarar ya da dolarla garanti alana yarar.

YÜZDE 50 +1 TARTIŞMASI: Erdoğan da, Cumhur İttifakı da milletin gözünden düşmüştür. Yüzde 50 artı 1 barajından şikâyetin sebebi budur. Ama baraj nereye inerse insin Erdoğan’ı kurtaramaz.

HELALLEŞME ÇOKTAN BAŞLADI: Sayın Genel Başkanımızın helalleşme yolculuğu çoktan başlamıştır.