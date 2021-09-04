CHP’den açıklama: Tanju Özcan hakkında soruşturma yok

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tanju Özcan hakkında soruşturma olmadığını belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir sosyal medya platformunda çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için kendisinden istediği yardımla ilgili anısını anlatmış ve gördüğü tepkiler üzerine özür dilemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak “Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Torun, Özcan’a yönelik disiplin soruşturmasıyla ilgili de, “Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok” dedi.