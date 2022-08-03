CHP’den ‘aday kim olsun?’ anketi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti grubunu toplayacağı illerde saha çalışması yapılmasını istedi. CHP kurmayları sahada vatandaşın hem sorunlarını dinleyecek hem de “adayımız kim olsun” diye soracak.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi. İttifak içinde görüşmeler sürerken, CHP bu sorunun yanıtını sahada arayacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaz döneminde büyük miting yapmama kararı aldı. 1 Ekim’e kadar sadece Salı günleri grup toplantıları yapacak olan Kılıçdaroğlu, milletvekillerine da saha ödevi verdi.

7 bölgede yapılacak grup toplantıları Erzurum’la başladı, Edirne ile devam edecek.

Halkın nabzı da tutulacak

Cumhurbaşkanı adayı için, ziyaret edilen illerde anket çalışmaları yapılacak. CHP’li kurmaylardan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan eden açıklamalar olmasına karşın, halkın nabzı da tutulacak.

Daha önce yapılan anketlerde adaylık konusunda önde gösterilen belediye başkanları vardı. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi bu isimlerin belediye başkanlığına devam etmesinden yana.

Anketler, önce genel merkeze sunulacak. Ardından 21 Ağustos’ta yapılması planlanan 6’lı masa toplantısında ele alınacak. İyi Parti de anket ve saha çalışmaları yapacak.