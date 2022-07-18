CHP’den Amerika’nın F-16 şartına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Amerika Birleşik Devletleri’nin F-16 şartına tepki gösterdi.

Öztrak, ”ABD yönetimi son NATO zirvesinde de, kongrede de bunu destekleyeceğini açıkladı. Ama daha Temsilciler Meclisi aşamasında, Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağladılar. Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Bu sırada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, “Uzun bir bayram tatili geçti. Ama yakıcı sorunlar tatil dinlemedi. Fakir, fukara; ‘Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime’ demeye devam etti. Tam da bayram arifesinde, kredi derecelendirme kuruluşu FITCH, ülkemizin kredi notunu düşürdü. Kredi notumuz çöp seviyesine bir adım daha yaklaştı. Bayram biter bitmez, TÜİK, makyajlı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı, 310 bin kişi artarak, Mayıs’ta 8 milyon 387 bin kişiye ulaşmış” dedi.

‘BUNU KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Öztrak, bayram tatilinde Amerikan Kongresi’nden can sıkıcı haberler geldiğini hatırlatarak, “ABD, Türkiye’yi üretim ortağı olduğu, 5’inci nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkarmıştı. Ardından ABD yönetiminden, ‘Size 4’üncü nesil F-16 verelim’ teklifi geldi. ABD yönetimi son NATO zirvesinde de, kongrede de bunu destekleyeceğini açıkladı. Ama daha Temsilciler Meclisi aşamasında, Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağladılar. Bu, devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

‘FETÖ BORSALARINDA ZENGİNLER KORUNDU’

Öztrak, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden, 6 yıl geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“O karanlık gecede milletimiz, canını ortaya koyarak, devletini sokaklardan topladı. Tüm şehitlerimize bir kez daha, Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hain darbe girişimini planlayan, darbeye teşebbüs eden, içinde yer alan, milletimize kurşun sıkan kim varsa, elbette en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak cezaların şahsiliği de yok sayılmamalıdır. 15 Temmuz’dan, ‘tek adam gömleği’ çıkarmak için, hukukun en temel ilkeleri yok sayıldı. Ülkemizde adalete ve devlete güven duygusu büyük yara aldı. 15 Temmuz sadece siyasi rant için değil, ekonomik rant sağlamak için de istismar edildi. Kurulan FETÖ borsalarında, zenginler korundu, yoksullar hapsedildi. Normal bir hukuk düzeninde bunlar araştırılır.”