CHP’den Aykut Erdoğdu açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşiyle birkaç ay önce yaptığı bir telefon konuşmasının sosyal medyaya düşmesinin ardından gözler CHP’ye çevrilmişti. Kulislerde Erdoğdu’nun ve CHP’nin ne yapacağı merak edilirken CHP MYK’nın ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Sayın Erdoğdu’nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” dedi. CHP Sözcüsünün açıklamasının ardından gözler Erdoğdu’nun alacağı karara çevrildi.

Ekonomiye yönelik açıklamalarda da bulunan Öztrak, “Şimdi de sıra “Dövizin varsa kredi kullanamazsınız ha!” diyerek, şirketlere zorla döviz sattırmaya geldi. Yaptıkları son düzenlemeye göre, şirketlerin döviz varlıklarının Türk Lirası karşılığı, 15 milyon lirayı aşarsa, bankalar bunlara yeni ticari kredi vermeyecek. Saray şirketlerin tasarruf hesaplarında 900 bin dolar tutmasına bile, göz dikecek noktaya gelmiş. Bu, tüm ticari hayata yönelik açık bir tehdit. Göz korkutma. Böyle giderse çok yakında; “Eller yukarı! Ya canınızı, ya dövizinizi” diyecekler” ifadelerini kullandı.