CHP’den Canan Kaftancıoğlu kararı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kafrancıoğlu’nun yerine atama yapılmayacağı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından CHP kulislerinde Kaftancıoğlu’nun il başkanlığı görevini fiilen yürüteceği, imza yetkisi için ise kağıt üstünde bir atama yapılabileceği konuşuluyordu. Ancak parti içinde yapılan değerlendirmelerin ardından sadece imza yetkisini kullanmak üzere yeni bir il başkanı atanması seçeneğinin gündemden düşürüldüğü ifade ediliyor. Buna göre sürpriz bir gelişme olmaz ise zorunlu kalınmadıkça Kaftancıoğlu’nun yerine atama yapılmayacak. İmza gerektiren evrak ve yazışmalara ise il sekreteri ya da il başkanvekili imza koyacak.

CHP kulislerinde, “’Biz diyoruz ki ‘Kaftancıoğlu görevine fiilen devam edecek. Resmi yazışmalarda imzası olmayacak ama fiilen İl başkanlığını Canan Hanım götürecek. Yerine birini atarsak tezimiz boşta kalır” değerlendirmesi yapılıyor. Parti kaynakları, yazışmalarda çoğu zaman il sekreterinin imzası olduğunu belirterek, “Kaftancıoğlu olmadığında evrakları ya İl Sekreteri imzalıyordu ya Başkan Vekili.Yeni bir il başkanı atamasına gerek yok” diyor.