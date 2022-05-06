CHP’den enflasyon tepkisi

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 artış olarak açıkladığı enflasyon verilerini; “TÜİK’in ‘hassas’ terazisi enflasyonu yüzde 70’e değdirmese de nisanda yüzde 69.97 tüketici enflasyonu, 2002 şubatından bu yana en yüksek enflasyon. Üretici enflasyonu ise yüzde 121.82 ile 1995 martından bu yana en yüksek seviyede” sözleriyle değerlendirdi.

Öztrak, sosyal medya hesabından TÜİK’in açıkladığı oranın gerçeği yansıtmadığını yüzde 70’in altında gösterdiğini ifade ederek,”Peki milletin çarşıda, pazarda yaşadığı yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız? Tabi onu da küresel barışın sağlanmasına ve baz etkisine havale edince hiçbir sorununuz kalmadı” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Yozlaşmış ve basiretsiz saray iktidarı toplumu derin bir yoksullukla baş başa bıraktı! Enflasyon TÜİK’e göre yüzde 70, ENAG’a göre yüzde 156… Bu kötü yönetime ilk seçimde birlikte son vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.