CHP’den Erdoğan’a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, ülkede çıkan yangınlar konusunda hükümeti hedef aldı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, orman yangınlarına yol açan, “sabotaj, ihmâl ve diğer nedenlerin derhal ortaya çıkarılmasını, sorumluların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılması” gerektiğini söyledi. Öztrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “yaşanan felaketin sorumluluğundan kaçamayacağını” savundu.

Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

ISLIK ÇALIYOR: 20 yılda milletten 2 trilyon 330 milyar dolar vergi topladı. Yurt dışından 109 milyar dolar, milletten de 51 milyar dolar borç aldı. 62 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. Toplamda 2,5 trilyon dolar para topladı ve harcadı. Milletimiz, ‘Bu kadar parayı topladınız harcadınız, neden bu yangınlara mani olamıyorsunuz, neden söndüremiyorsunuz?’ diye sorunca, havaya bakıp ıslık çalıyor.

İFLAS: Yangın söndürmeye uçak yok ama yangın seyretmek için uçan sarayları var. Tek adamın ağzından çıkacak talimat beklendikçe yangın ve kargaşa daha da büyüyor. Böyle bir kurumsal iflasla daha önce hiç karşılaşmamıştık.

AYNI UÇAKLARI GÖNDERİYORLAR: Bize ait yangın uçakları var mı, yok mu? Erdoğan’ın hurda dediği ve çürümeye terk ettikleri uçakların aynısını AB üyesi İspanya ve Hırvatistan, Türkiye’ye yardım amacıyla gönderiyor. Ülkeyi uçuracak denen Erdoğan yönetimi, devleti mefluç (felç) etmiştir.

GÜÇLERİ YETİYORSA…: Yangınların başladığı gün, ormanlarımızda turizm yatırımları için yapılaşmaya izin veren düzenlemeler yapıldı. Yanan ormanlık alanlara ağaç dikmek yerine çivi çakmaya, beton dikmeye kalkanlar karşılarında Genel Başkanımızı ve bizi bulacaklarını bilsinler. Güçleri yetiyorsa yanan ormanlara tek bir çivi çaksınlar.

SANDIK ÇAĞRISI: Erdoğan, yaşanan bu felaketin sorumluluğundan kaçamaz. İş hesap vermeye, sorumluluk üstlenmeye gelince Aşk-ı Memnu’nun Behlül’ü gibi davranıp; ‘Erdoğan kaçar’ diyorsunuz. Saray milletin çağrısına daha fazla kulak tıkamamalıdır. Sandık milletin önüne getirilmelidir. Bunun öncesinde de, tarımı ve hayvancılığı, ormanları bitiren, Tarım ve Orman Bakanı derhal istifa etmeli ya da görevinden alınmalıdır.

ÖNCE SÖNDÜRÜN: (Uluslararası yardım çağrısı) Doğal afetlerde ulusların birbirlerine yardım etmesi ne zamandan beri yanlış? Saraya tavsiyem yardım çağrısının ne anlama geldiğini tefsir etmekle uğraşmak yerine önce şu yangını bir söndürün.