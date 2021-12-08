CHP’den Erdoğan’ın sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Beyefendi, milletvekilleri her yere girer ve millet adına hesap sorar. Gerekirse gelir sarayda sana da hesap sorar. Milletvekiline, ana muhalefet partisi genel başkanına, bürokrasinin kapılarını kapatmak, milletin hakkını, hukukunu inkâr etmektir, milli iradeyi yok saymaktır. TBMM’nin yetkilerini gasbetmektir. Demokratik kural ve teamülleri yok saymaktır. Bu, vesayetçi kafanın daniskasıdır, dik alasıdır. TÜİK’in yaptığı, 30 milyon kayıtlı-kayıtsız çalışan emekçimizin, 12 milyon emekli, dul ve yetimin ve bunların tüm aile bireylerinin haklarının, saray tarafından gasbedilmesi demektir. Bunun adı kul hakkı yemektir. Şimdi aynı Erdoğan sıkılmadan, ‘İnsan utanır, insan davet edilmediği yere gitmez’ diyor. Biz kenar-ı Dicle’de, kurtların kaptığı koyunun hesabını sormaktan, asla utanmayız.