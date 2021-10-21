CHP’den EYT çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu ile ilgili çağrı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorunlarının TBMM’de çözüme kavuşturulması için çağrıda bulundu.

Dün TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Beko, “Jüpiter’den Mars’a, Edirne’den Kars’a, TBMM’de adalet varsa, çıksın artık bu yasa” dedi. 200 bine yakın EYT’liye maaş bağlanması için sadece 10-15 milyar lira gerektiğini söyleyen Kani Beko, “Daha fazla mağdur olmamaları için EYT’lilerin sorunlarını TBMM’de çözüme kavuşturmalıyız. Gelin hep birlikte TBMM’de EYT’lilerin bekledikleri yasayı çıkaralım ve hak ettikleri maaşların bağlanmasını sağlayalım” diye konuştu.