CHP’den flaş İstanbul açıklaması

- Reklam -

Cumhuriyet Halk Partisi’nden dün akşamdan itibaren veri paylaşımının kesildiği İstanbul’daki seçimlere dair açıklama geldi.

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ”Kayıtlara geçmeyen 38 sandık var. Son duruma göre Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin 739 oy almıştır. Buna karşı Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 138 bin 568’dir. İmamoğlu, Yıldırım’dan 27 bin 17 oy daha fazla oy almıştır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Öztrak, Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim sürecinin ardından, görülmemiş bir seçim gecesi yaşandığını kaydederek, ”Örgütlerimiz, sandık görevlilerimiz disiplinli çalışmalarıyla sandıkların ve demokrasinin namusunu korumak için, olağanüstü bir gayret gösterdiler. Dün gecenin bir tek kazananı var, o da milli irade” ifadelerini kullandı.

”İMAMOĞLU, YILDIRIM’DAN 27 BİN 17 OY DAHA FAZLA OY ALMIŞTIR”

Anadolu Ajansı’nın hala veri girmeme sürecini devam ettirdiğini belirten Öztrak, ajans görevlilerini gereğini yaparak, kamuoyunun vicdanını rahatlatmaya çağırdı. Öztrak, dün akşam açıkladıkları sonuçların, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verileriyle örtüştüğüne dikkat çekerek, ”Dün akşam size açıkladığımız 27 bin civarındaki fark bugün YSK verileriyle de teyit edilmiştir. YSK verilerine göre 31 bin 186 sandıkta, 31 bin 148’i açılmıştır. Kayıtlara geçmeyen 38 sandık vardır. Son duruma göre Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin 739 oy almıştır. Buna karşı Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 138 bin 568’dir. İmamoğlu, Yıldırım’dan 27 bin 17 oy daha fazla oy almıştır. Bu fark dün sabaha karşı kendi sistemimizde açıkladığımız farkla aynıdır” şeklinde konuştu.

”SANDIKTA ALDIĞIMIZI MASA BAŞINDA VERMEYİZ”

Sandıklara itirazların olacağını fakat aldıkları oylara sahip çıkarak haklarını yedirmeyeceklerini vurgulayan Öztrak, Türkiye’nin bir an önce normalleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Öztrak, hak ve hukuk çerçevesinde oylarına sahip çıkacaklarına değinerek, ”Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz. Herkesin hakkına, hukukuna saygılıyız ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu çiğnetmeyiz. İstanbul üzerinden yeni bir belirsizlik oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye bir an önce normalleşmelidir. Vatandaşın mutfağındaki yangın ve işsizlik başta olmak üzere artık herkes önündeki sorunlara odaklanmalıdır. ekonomimizin, iş dünyamızın, vatandaşlarımızın yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır. Milletimizin bizi tercih ettiği belediyeler Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli kentlerdedir. Bu artık kaybedecek bir dakikamızın bile olmadığını ortaya koymaktadır” açıklamasında bulundu.

Bu sabah itibariyle çok ciddi duyumlar aldıklarını dile getiren Öztrak, ”Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki iş makineleri ve hizmet araçları, Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Partisinin kazandığı ilçe belediyelerine hibe edilmeye başlanmış. Büyükşehir Belediyesi’ni iş yapamaz hale getirmek kime yarayacak? Böyle bir adım atılmasını son derece tehlikeli buluyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

”KARŞI TARAFIN İTİRAZLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, seçimle ilgili sorulara dair önemli açıklamalarda bulunarak, ”Ankara bağlamındaki geçersiz oyların sonucuna baktığınızda tamamı diğer tarafa yazılsa bile sonucu etkilemeyecek büyüklüktedir. Ankara’da gördüğünüz manzara bu ama yinede karşı tarafın itirazlarını yakından takip edeceğiz. Bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapmaya arkadaşlarımız devam edecek. Bu konuda esas şimdi göreve başlayan arkadaşımız Muharrem Bey ve hukukçu ekibi gerçekten çok büyük özveri ile çalışıyorlar. Onlar da sabaha kadar ayaktaydılar . Sabah da benim seyrettiğim kadarıyla bir televizyon programına çıktı. Gerçekten bugünden İstanbul, Ankara diğer illerde de istişare süreçlerinde hukukçu arkadaşlarımızın, hem örgütlerimizin hem belediye başkanlarımızın diğer seçilmiş arkadaşlarımızın önemli çok ciddi bir süreç var. Başarıyla çıkılabilmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını biliyorum” yanıtını verdi.

TRT