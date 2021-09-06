CHP’den flaş karar! Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, bebek sahibi olmak isteyen kadına ilişkin sözleri nedeniyle tepki gören Tanju Özcan hakkında kararını verdi.

CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etti. Özcan’ın, bebek sahibi olmak istediğini söyleyen kadına yönelik ifadeleri tepki çekmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili, “Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verdik” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, programın sunucusunun siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatmıştı. Tanju Özcan “Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var.” ifadelerini kullanmıştı.