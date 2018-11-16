CHP’den flaş Öztürk Yılmaz kararı

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 'tedbir kararı' ile ilgili itiraz başvurusu görüşüldü.

Türkçe ezan tartışması ile gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi’nde yapılan toplantıda Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın ‘tedbir kararı’ ile ilgili itiraz başvurusunu görüştü.

CHP Grup Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “tedbir kararı” ile ilgili itiraz başvurusu görüşüldü. Toplantıda itirazın reddine, tedbir kararının devamına karar verildi.

CHP Grup Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “tedbir kararı” ile ilgili itiraz başvurusu görüşüldü. Toplantıda itirazın reddine, tedbir kararının devamına karar verildi.

TRT