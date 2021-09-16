CHP’den flaş Suriyeli raporu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Suriyeli sığınmacılarla görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da yaşayan Suriyeli sığınmacılarla yüz yüze görüşerek “İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar, Geri Dönme Eğilimleri ve Beklentileri” başlıklı bir rapor hazırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan raporda özetle şu değerlendirmeler yer aldı:

EĞİTİMLİ KESİM GELECEĞİNİ SURİYE’DE ARIYOR: Sığınmacıların önemli bir çoğunluğu, Suriye’de barış ortamı sağlanıp, demokratik bir düzen kurulduğunda ülkesine dönmek ve ülkelerindeki demokratik dönüşümün parçası olmak istiyor. Geleceğini Suriye’de arayanlar, sığınmacıların en eğitimli kesimlerini oluşturuyor. Yüzde 10’u bulan üniversite ve üstü eğitim alanlarla yüzde 17 civarında lise mezunu olanların büyük çoğunluğu yaşamlarını göçmen olarak sürdürmek istemiyor.

BATI’YA GÖÇ İSTEĞİ: Sığınmacıların önemli bir bölümü ise geleceğini Kanada veya Avrupa ülkelerinde arıyor. Türkiye’de iş kuramamış, çocukları doğru düzgün eğitim alamayan Suriyeliler Batı’ya göç etmek istiyor. Türkiye’de iş sahibi bir Suriyeli sığınmacıya göre Türkiye kapıları açsa Suriyeli sığınmacıların yüzde 90’ı batıya gider.

“GERİ GÖNDERECEĞİZ” SÖYLEMİ: Muhalefetin, “Suriyelileri geri göndereceğiz” söylemini tehlikeli buluyorlar. Bu söylemin, sığınmacıların tedirginliğini artırdığı gibi toplumun Suriyelilere karşı tepkisini beslediğini söylüyorlar.

GETTOLARDA DAYANIŞMA: İstanbul’un Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Esenler gibi ilçelerinde gettolar oluştu. Bu gettolarda Suriyeli göçmenlerin arasında etnik köken farkı olmaksızın sıkı bir dayanışma gözleniyor. Türkmenler, Araplar ve Kürtler birbirini kolluyor ve gözetiyorlar. Suriyeliler genellikle AKP’lilerin yoğun olarak yaşadığı ilçeleri tercih ediyorlar. Bu çevreler tarafından “din kardeşliği” gerekçesi ile daha az dışlanıyorlar ve daha az horlanıyorlar.

Bayramda gidenler çalışmak için gelmiş

EKONOMİK GÖÇ DE VAR: Savaştan kaçma, siyasi nedenlerin dışında Suriye’den azımsanmayacak sayıda ekonomik göç var. Resmi rakamlara göre Ağustos 2021’de ülkemizdeki Suriyeli nüfus haziran ayına oranla 17 bin 672 kişi artarak 3 milyon 584’e ulaştı. İki ayda sınırlarımızdan girenlerin hemen hepsi ekonomik nedenlerle geldiler. Burada kayıt dışı işlerde çalışıp kazandıkları parayı Suriye’deki ailelerine gönderiyorlar. Her bayram sınırda tanık olduğumuz, bayramlaşmaya gidenlerin önemli bölümünü bunlar oluşturuyor.