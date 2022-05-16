CHP’den göçmen açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, göçmen tartışmasına değindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, ”Ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç 2 yıl içinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Sözcü Faik Öztrak, Parti Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı okudu. Öztrak, “Demokrasinin askıya alınmasından yaşanan ağır ekonomik buhrana, liyakatin terk edildiği devlet yönetiminden düzensiz göçe, eğitimden dış politikaya kadar bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Biz inançla ve azimle bu sorunları aşmaya kararlıyız. Unutulmamalıdır ki gecenin en karanlık anı, şafağın en yakın olduğu andır” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki karara değinen Öztrak, “Partimizin İstanbul il başkanının uğradığı haksızlığın muhatabı sadece partimiz değil, demokrasi özlemi içinde olan tüm Türkiye’dir. Koltuğunu korumak ve iktidarını sürdürmek için mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden medet umanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Halkımızın şunu çok iyi bilmesini isteriz; her türlü karanlık odağa, mafyaya, çetelere, paramiliter yapılara karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz. Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak, her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız” dedi.

CHP’li Öztrak, sığınmacı sorununa çözüm getireceklerini vurgulayarak, “Ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç 2 yıl içinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz. Sığınmacıların ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz. Siyasi ve ekonomik tercihlerimizi beşli çetelerden değil, halktan yana kullanacağız. Artık miadını doldurmuş neoliberalizmin yerine hak temelli sosyal devleti inşa edeceğiz. Milletimizin uğradığı zararları biz telafi edeceğiz. Liyakatli kadrolarla halkın sorunlarının çözüme kavuştuğu bir düzeni kuracağız. Partimizin üstlendiği tarihsel görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. 84 milyon yurttaşımıza bir kez daha söz veriyoruz; adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye’ye getireceğiz. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi büyütmek için 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da, saat 18.00’de Maltepe Meydanı’nda yapacağımız ‘Milletin Sesi’ mitingimizde, milletimizle bir kez daha buluşuyoruz” dedi.