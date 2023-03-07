CHP’den HDP’nin çağrısına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halkların Demokratik Partisi’nin çağrısına yanıt verdi.

HDP’nin Millet İttifakı adayını destekleyebileceğini söyleyerek görüşme beklediği sinyalini vermesinin ardından CHP’den cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin ziyaret davetine ‘olası’ diyerek olumlu dönüş yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı çağrıda “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz.” açıklamasını yapmıştı. Buna karşılık CHP’den cevap gecikmedi. CHP’li Özel, HDP’nin ötekileştirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Ziyaret olasıdır.” dedi.

Bu konu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından Habertürk TV’de canlı yayında cevapladı. Özel, HDP’yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin şöyle söyledi:

“Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben mecliste grup başkanvekilliği yapıyorum.

HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP’yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP’nin genel merkezine de ziyaret yapılır.”