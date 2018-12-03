CHP’den İmamoğlu açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çok başarılı ilçe başkanlarından biri olduğunu söyleyerek, “Ama kimin İstanbul’da aday olacağını partimizin yetkili kurulları karar verecektir” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirirken, Kasım’da tüketici fiyatlarındaki düşüşün beklentilerin de ötesinde gerçekleştiğini söyledi. Tüketici fiyatlarında piyasalar yüzde 0,6 civarında bir gerileme beklerken, düşüşün bunun iki katına çıkarak yüzde 1,44 olduğuna dikkat çeken Öztrak, şöyle konuştu:

“Yani 12 aylık enflasyon Kasım’da yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. Bir önceki aydaki enflasyon yüzde 25,2 idi. Ancak hâlâ ekonomide yavaşlama ve ani bir duraklama var. Kasım’daki yüzde 21,6 enflasyon oranıyla Türkiye, dünyadaki enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri. Kasım’da üretici fiyatları yüzde 2,5 oranında düşmüş. Yıllık üretici enflasyonu da yüzde 38,5 olmuş. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın daha hâlâ çok açık olduğunu görmek mümkün. Ama özellikle dar gelirlinin enflasyon sepetinde ağırlığı olan temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarının hâlâ çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bir ayda kuru soğanın fiyatı yüzde 51, patatesin fiyatı yüzde 15, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 14 artmış. Vatandaşın mutfağında yangının devam ettiğini bu fiyatlar gösteriyor. 261 kalem ürünün fiyatı artmış. 28 kalem ürün fiyatı değişmemiş.”

‘BAYKAL VE KILIÇDAROĞLU HAKLI ÇIKTI’

Ergenekon davasında gelinen son durumu da değerlendiren Öztrak, Yargıtay’ın bozma kararının ardından savcının açıkladığı mütalaa ile ‘Ergenekon’ diye bir örgütün varlığını ispat edecek bir delilin olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Öztrak, şöyle dedi:

“Keşke savcı bunun kumpas olduğunu da söyleseydi, bu durumda mağdurların tazminat alması daha da kolay olacaktı. İktidara ortak olan bir çetenin, devleti ele geçirmek için adaletin terazisi ile pervasızca oynadığı, kumpaslar kurduğu ortaya çıktı. Dava çöktü ama davanın asli savcısı yurt dışına kaçtı. Davanın siyasi savcısı da saraya çıktı. Davanın avukatlığını yapan önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal ve yine bu davanın kumpas olduğunu söyleyen mevcut Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun haklı olduğunu tüm Türkiye bir defa daha gördü. O dönemde bu kumpas davasının savcısına zırhlı araba tahsis edenlere, övgüler düzenlere, heykelini dikmeye kalkanlara, ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor’ diyerek emperyalistlerin uzun vadede emellerine çanak tutanlara şimdi soruyoruz: Eserinizden memnun musunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Kumpaslarınız, algı operasyonlarınız sonucunda mağdurlara yaşattığınız felaketler, şanlı ordumuzun itibar kaybı, hain darbeye giden süreç ve bugün yaşadığımız sivil darbe ortamının siyasi failleri bu ülkede ne zaman hesap verecekler?”

‘RİSK DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLIYOR’

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu risklerin artık giderek daha fazla dikkat çekmeye başladığını vurgulayan Öztrak, ”Saray, Türkiye’yi aile şirketi gibi yönetmekten vazgeçmiyor. Son olarak Varlık Fonu’nun başındaki kayınpeder damadına sınırsız imza yetkisi verdi. Hazine’nin kasasından sonra milletin elinde atadan, dededen kalan son gümüşler de artık damada emanet. Ya bu AK Parti gerçekten metal yorgunu ya da kayınpeder damadından başka hiç kimseye güvenemez hale gelmiş. Her iki durumda da bu ülkemiz için çok ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Uçan, uçmayan saraylarında efuli ve ejder suları ile keyif yapanlar, milletten kopup Türkiye’yi bir aile şirketi gibi yönetenler toplumu ayrıştırarak bu ucube düzeni sürdürme derdine düşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

’16 YILDIR YEMEDİĞİNİZ KAYMAK KALMADI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde seçmenlerin Türkiye’nin kaymağını yiyenler olduğunu iddia ettiğini söyleyen Öztrak, “İnsaf Sayın Erdoğan. 16 yıldır yandaşlarınızla birlikte yemediğiniz kaymak kalmadı. Bırakın kaymak yemeyi, ülkenin zenginliklerinin dibini sıyırdınız. Yandaşların vergi borçlarını sıfırladınız. Geçilmeyen köprüye, yatılmayan hastaneye garantiler verip yandaşlarınıza devasa ihaleler verdiniz, bunlara kamu bankalarından krediler sağladınız. Vatandaşın cebinden alıp, yandaşın cebine koydunuz. Şimdi çıkmış CHP’ye oy veren vatadandaşlarımıza ‘Ülkenin kaymağını yiyorlar’ diyerek kara çalmaya kalkıyorsunuz” diye konuştu.

‘BELEDİYELERİ, ÜLKEYİ SİZDEN ÇOK DAHA İYİ İDARE EDERİZ’

Faik Öztrak, insani gelişmenin en yüksek olduğu, insanların en iyi yaşadığı, en iyi hizmet aldığı 30 belediyeden 19’unun CHP’li olduğunu da dile getirerek, “Listeye bu sene giren 14 belediyenin 9’u da yine CHP’li. Yani listenin tamamında, bu sene listeye dahil olan ilçe belediyelerinde CHP’nin ezici bir üstünlüğü var. Biz belediyeleri de ülkeyi de sizden çok daha iyi idare ederiz. Siz ise milletin seçtiklerini istifa ettirmeye çalışırsınız” dedi.

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayınız Ekrem İmamoğlu mu olacak?” sorusuna ise Öztrak, “Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul’daki çok başarılı ilçe başkanlarımızdan bir tanesidir. Ama kimin İstanbul’da aday olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir. Bu yetkili kurul Parti Meclisi’dir. Ondan dolayı bu konuda Parti Meclisimizin kararı oluştuktan sonra gerekli bilgileri sizlere veririz” diye cevap verdi. Öztrak, Ankara’da CHP’nin İYİ Parti ile Mansur Yavaş’ı ortak aday gösterme ihtimalinin hatırlatılması üzerine de “Ben Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini bir kez daha burada tekrarlamak istiyorum: Hiç merak etmeyin, çok güzel şeyler olacak” dedi.

HÜRRİYET