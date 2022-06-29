CHP’den istifa sesleri yükseliyor

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşiyle birkaç ay önce yaptığı ve YDK üyesi olan yeni eşi Tuba Torun ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu telefon konuşmasının sosyal medyaya düşmesi partide şok etkisi yarattı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak önceki gün “Sayın Erdoğdu’nun en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” sözleri kulislerde, “Parti istifasını istedi” olarak yorumlandı. Erdoğdu ve Torun’a istifa etmeleri yönünde mesaj da gönderildiği belirtilirken, Erdoğdu’nun “Genel Başkan isterse istifa ederim” dediği iddia ediliyor. CHP yönetimi Erdoğdu’nun “gereğini yapmasını” beklerken parti kulislerinde “Geç bile kaldı. İstifa etmezlerse gereği yapılmalı” tepkileri dillendiriliyor.