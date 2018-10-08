CHP’den ittifak yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacağına dair açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Böyle bir hazırlık yok, gündemimizde ittifak yok” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, McKinsey şirketiyle yapılan anlaşmanın iptal edildiğinin açıklandığını hatırlatarak, bunun gerçekten böyle olup olmadığını yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun ABD’den bir şirketin hazineye kayyum tayin edilmesiyle ilgili yaptığı eleştiriler ve bu çerçevede sormuş olduğu 10 sorunun, aklın yolunun bulmasını sağladığını vurgulayan Öztrak, şöyle konuştu:

“Öyle görünüyor ki yerlilik ve millilik boyalarının bu kadar kısa sürede dökülmesi kendisini de öfkelendirmiş ve bu 180 derecelik dönüşe gerekçe arama, bunun üstünü örtme gayreti içine girmiş. Bu çerçevede de partimize akıl, izan ve tarihi gerçeklerin sınırlarını zorlayarak yüklenmiş. Ülkemizin İkinci Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü üzerinden Türkiye’nin gerçek gündemini karartmaya çaba göstermiş. İsmet İnönü, İstiklal Savaşımızın kahramanı, Lozan Anlaşması’nın büyük diplomatıdır, Türkiye’ye çok partili demokratik yaşamı getiren büyük bir devlet adamıdır, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır.

Bu özellikleriyle de bu ülkenin tarihindeki yerini almıştır. 1973 yılında Hakk’ın rahmetine yürümüş, ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş, şimdi İnönü’nün bir Amerika ziyaretinde elindeki iki bayraktan birini karartmak suretiyle bu durumu istismar ederek ucuz şark kurnazlığına başvurmak belki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına yakışır ancak bu Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz.”

HÜRRİYET