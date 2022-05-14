CHP’den Kaftancıoğlu için açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, hakkında hapis kararı verilen Canan Kaftancıoğlu hakkında konuştu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Öztrak, Kaftancıoğlu’nun görevinin başında olduğunu belirterek “Her ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye’yi almamızın önüne geçemeyecekler” dedi.

Yargıtay’ın CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasını onamasının ardından İstanbul’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) İstanbul İl Başkanlığı binasında olağanüstü topladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi: “Ülkemizde hak, hukuk ve adalet katledildiği karanlık bir dönemden geçiyoruz. Sarayın vesayeti altındaki nalıncı keseri olmuş yargı hep saraya göre yontuyor. Hukuk bitti. Despotluk azdı. Memleketimizi açık hava hapishanesine çevirdi. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır.

‘Görevinin başındadır’

Dün mağdurum diyen bugün mağrur oldu. Vesayeti altındaki yargıçlara kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye uğraşıyor. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle de vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimizle bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan, bizimle dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, kitle örgütlerine, barolarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Demokratik siyasete kasteden vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Ne olursa olsun biz milletimizin hakkını hukukunu savunmayı asla bırakmayacağız. İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır.

Bursa’da 21 Mayıs’ta yapacağımız ‘Milletin sesi’ mitingimizi 21 Mayıs’ta İstanbul’da, Maltepe’de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul’u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Önümüzdeki seçimde Türkiye’yi almamızın önüne geçemeyecekler.”

Emniyet’ten Uzun’a ‘Kaftancıoğlu’ tepkisi

Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun, Canan Kaftancıoğlu’na destek mesajı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından ise Uzun’a yanıt verildi. Paylaşımda “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez” denildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan “Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez” mesajını paylaştı.