CHP’den Kılıçdaroğlu’na fotoğraflı yanıt

Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na fotoğraflı yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun yanında verilen bu fotoğraf Akşener’e cevap olarak yorumlandı. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Yavaş ve İmamoğlu’nun Akşener’i ziyaret edeceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklama yapmasının ardından, CHP’nin 10 büyükşehir belediye başkanı bugün partilerinin genel merkez binasına geldi. Bunun üzerine, CHP’li belediye başkanları saat 13.00’te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Belediye başkanlarının ziyaretinin ardından CHP’den ilk açıkla geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun belediye başkanlarının genel merkezine ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün 11 büyükşehir belediye başkanımızın 10’u sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettiler. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ziyaret edemedi deprem bölgesinde olduğu için. Genel Başkanımızın yanında olduklarını ifade ettiler.” dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİ BAŞKANLA ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li Büyük Şehir Belediye Başkanları toplantısı sonrasında, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.