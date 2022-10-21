CHP’den kimyasal silah iddialarına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Fincancı’nın kimyasal silah iddialarına tepki geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına CHP’den de tepki geldi. Parti Sözücü, “Mehmetçiğimizin sicili temizdir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddialarına Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) tepki geldi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörün en yoğun olduğu zamanlarda bile kimyasal silaha başvurmadığını söyledi.

Öztrak, “Mehmetçiğimizin sicili temizdir. böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz” dedi.