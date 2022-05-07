CHP’den kira artışı için hamle

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kira artışları ile ilgili komisyon kurulmasını teklif edeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Meclis açıldıktan sonra parti olarak tüm siyasi partilere artan kiralar, bu kiraların yarattığı sorunlar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve hakkaniyetli çözüm getirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz” dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, bir dizi program için Antalya’ya geldi. CHP Antalya İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Özel, gündeme dair soruları yanıtladı. Toplantıya CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Aydın Özer ve Rafet Zeybek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası turizm kentlerinde kiralık ve satılık ev fiyatlarındaki fahiş artışa Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerileri olduğunu açıklayan Özel, “Özellikle sahil yörelerinde Rusya ve Ukrayna’dan gelen uzun süren kiralamanın yarattığı konut stokundaki düşüş ve aşırı yönelme 5-6-7 kata varan kira artışlarını gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun ev sahipleri ile kiracılar arasında bir gerilim ve tartışma alanına çoktan dönüştüğünü, bunun infial yarattığını gözlemliyoruz. Meclis açıldıktan sonra parti olarak grup önerisiyle tüm siyasi partilere Meclis’te artan kiralar, bu kiraların yarattığı sorunlar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve hakkaniyetli çözüm getirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı Meclis araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz” dedi.