CHP’den kira artışları ile ilgili önerge

Cumhuriyet Halk Partisi, kira artışları ile ilgili önerge verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, kira artışları ile ilgili Meclis Başkanlığı’na önerge verdi.

Ana muhalefet partisi, konut kiralarındaki artışın araştırılması için Meclis Başkanlığı’na önerge verdi.

CHP, kira artışları için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Önergede, artan kira artışları için TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması talep edildi.

Önergede, yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre yüzde 69,97, bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre yüzde 156,86 olarak hesaplandığı belirtildi.

TÜFE oranında olduğu için kira artışlarının dar gelirli vatandaşları daha kötü etkilediği belirtilen önergede bir çok vatandaşın kiralarını ödeyemez hale geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili TBMM’nin devreye girmesine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Enflasyonun yükselişiyle birlikte fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İç tüzüğünün 104 ve 105’inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”