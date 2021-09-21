CHP’den ‘Mavi Vatan’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ünal Çeviköz’ün ‘Mavi Vatan’ sözlerime tepki gösterdi.

“Sayın Ünal Çeviköz’ün ‘Mavi Vatan’ çıkışı eleştiriliyor. CHP Mavi Vatan konusunda ne düşünüyor?” sorusuna karşılık Öztrak şunları kaydetti:”Akdeniz’de Mavi Vatan dediğimiz bölgede ülkemizin ulusal hakları var bu hakkımızı uluslararası hukuk çerçevesinde korumak zorundayız. Bunun yolu Akdeniz’de söz sahibi olan bütün devletlerle oturup sağlıklı, samimi bir diyalog kurmaktır. Nitekim böyle bir eksiklik bizim Mavi Vatan’daki menfaatlerimizi korumamızı güçleştirdi.Neyse ki Libya ile bir anlaşma yapıldı o anlaşma bizim en azından Doğu Akdeniz kara sularımızın belirlenmesi açısından önemliydi. İşte Genel Başkanımızın biraz önce söylediğim bu sözleri, Mavi Vatan’a partimizin yaklaşımını ifade eder. Biz CHP’yiz, mavi, yeşil kahverengi tüm vatanımıza sahip çıkarız, haklarımızı sonuna kadar savunuruz. Bu konuda da hiçbir geri adımı kabul edemeyiz. Sayın Ünal Çeviköz’ün sözlerini de sayın Genel Başkanımızın bu görüşleri dışında değerlendirmek doğru olmaz.”