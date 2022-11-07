CHP’den Öğretmenlik Meslek Kanunu çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden iptali için 9 Kasım’da görüşme yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında çağrı geldi.

CHP Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için yaptığı başvuru 9 Kasım’da görüşülecek. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Yıldırım Kaya, “Buradan bir milletvekili olarak Anayasa Mahkemesi üyelerine çağrı yapıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun 1 milyon 250 bin öğretmen sizin yürütmeyi durdurma talebini onaylamanızı bekliyor.” dedi.

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için 8 Nisan 2022’de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, 9 Kasım’da başvuruyu esastan görüşecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kaya şunları söyledi:

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu müracaat 9 Kasım Çarşamba günü görüşülecek. Buradan bir milletvekili olarak Anayasa Mahkemesi üyelerine çağrı yapıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun 1 milyon 250 bin öğretmen sizin yürütmeyi durdurma talebini onaylamanızı bekliyor. Çünkü öğretmenler uzmanlık ya da baş öğretmenlikle ilgili bir sınavın doğru olmadığını ve kabul etmediklerini haykırıyorlar. Yüzbinlerce öğretmenin bu talebine sessiz kalmayın.

Sayın Mahmut Özer’e de bir çağrı yapmak istiyorum. Mahmut hoca Anayasa Mahkemesi 9 Kasım’da yürütmeyi durdurma kararı verecek. Vermeden önce gel öğretmenlerin hocası olduğunu öğretmenlerin bakanı olduğunu ispatla ve 19 Kasım’da yapılacak olan sınavın erteleneceği duyurusunu sen yap. Yetkili ve diğer tüm sendikalar, öğretmenlerinize, üyelerinize sahip çıkın, sesinizi yükseltin.”