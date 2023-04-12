CHP’den Sadullah Ergin açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara 1. bölgede, DEVA Partisi kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e 4. sıradan yer vermesi tepki çekti.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin CHP’den bir açıklama geldi.

Melike Görür’ün açıklamaları şöyle:

Milletvekili seçim listeleri YSK’ya sunuldu, ancak yansımaları devam ediyor. CHP’de, DEVA, Gelecek, Saadet ve DP’ye kontenjan ayrıldı. DEVA Partisi’ne 25 kişilik b ir kontenjan ayrıldı. 25 kişi içerisinde Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi.

ERGİN’DEN AÇIKLAMA: CHP’YE YÜKLENİLMESİNİ DOĞRU BULMAM

Ankara’da CHP’nin en güçlü olduğu yerin 1. bölge olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle birçok tepki geldi. Sadullah Ergin, tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Ergin, “DEVA’nın inisiyatifi, CHP’ye yüklenilmesini doğru bulmam” dedi.

CHP’Lİ SALICI: PARTİLERİN KENDİ VERMELERİ GEREKEN BİR KARAR

Yaşanan tüm gelişmelere CHP’den de yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı katıldığı televizyon programında, “Orada Saadet Partisi’nden şu arkadaş geliyor, DEVA Partisi’nden başka biri geliyor. DP’den şu isimler geliyor… Bunun tartışılması bizim için doğru bir tartışma olmaz. Partilerin kendi vermeleri gereken bir karar.” ifadelerini kullandı.

Salıcı, “Bu meseleler de siyaseti isimler üzerinden giden sadece isimlere endeksleyen bir siyaset haline getirirsek olayı kişilere bağlamış oluruz. Halbuki biz fikir üzerinden giden bir siyaseti ortaya koyuyoruz. Biz birbirimize benzemeye çalışmıyoruz, farklılıklarımızı biliyoruz. Bu sistem bizi biraraya gelmeye zorluyor. Biz de bunu soğukkanlı bir şekilde yürütüyoruz.” dedi.