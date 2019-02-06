CHP’den Salda Gölü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Karaca, Salda Gölü ile ilgili uyarıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Karaca, betonlaşma uyarısında bulunarak Salda Gölü için de aynı planın devrede olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti’nin ‘beton politikaları’ ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi. Salda Gölü için de aynı plan devrede” ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılması kararına tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “doğal yapıyı bozmayacağız” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Karaca, “Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen yerlerin durumunun ortada olduğunu, Trabzon Çaykara’daki Uzungöl’ün bunların başında geldiğini belirtti.

Gülizar Biçer Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:

“Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti’nin ‘beton politikaları’ ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi. Salda Gölü için de aynı plan devrede. AK Parti 31 Mart seçimlerine kadar çevrecilik oynayacak sonra buralarda yine en iyi bildiği işi yapacak, beton ve rantı egemen kılacak. Neden oldukları ekonomik kriz yüzünden oylarının düştüğünü gören AK Parti çevreciliğe sığındı.

Oy kaybettiklerini görünce, dikey mimarinin en büyük temsilcisi olanlar bugün yatay mimari savunmaya, ülkemizin arazilerini parsel parsel ranta açanlar çevreye saygılı şehirler demeye başladılar. Bizim bu yalanlara karnımız tok, AK Parti’den tek ricamız giderken arkalarında bırakacakları enkaza Salda Gölü’nü de eklemesinler.”

NTV