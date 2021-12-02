CHP’den tepki: OHAL zemini mi hazırlanıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Milli Güvenlik Kurulu’nun muhalefeti açıkça uyardığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Milli Güvenlik Kurulu muhalefete uyarıda bulunuyor, tavsiyede de değil. MGK muhalefeti aba altından sopa göstererek tehdit ediyor. Acaba Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu’nun bu tutumuyla bir OHAL zemini mi hazırlıyor” diye sordu. Altay, TBMM’de dün düzenlediği basın toplantısında, yanında getirdiği dolar ve Türk lirasıyla hesap yaparak, “11 Kasım’da 100 dolar 970 liraydı. 20 gün geçti, 1370… Ekonominin ordinaryüsü 100 doları bu hale getirdi. Ordinaryüsün Türk parasını, dolar karşısında nasıl pul ettiğinin somut göstergesi bu” dedi.