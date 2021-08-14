CHP’den yardım kampanyasına tepki

Orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle yardım kampanyası başlatılmasını öngören ve bu konuda koordinasyon yetkisini AFAD’a veren Cumhurbaşkanı kararına tepki gösteren CHP’li Torun, ‘destek yerine IBAN gönderen iktidarın çürüdüğünü’ savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, orman ve sel felaketleri nedeniyle yardım kampanyası başlatılmasını öngören ve bu konuda koordinasyon yetkisini AFAD’a veren Cumhurbaşkanı kararına tepki gösterdi. Torun, “Erdoğan, afet yerinde bile partizanlık yapmanın derdine düşmüştür. Feriştahınız da gelse, belediyelerimizin yardımlarına engel olamayacaksınız. Mültecilere 40 milyar dolar harcamakla övünen ancak can derdindeki vatandaşa destek yerine IBAN gönderen bir iktidar artık tek kelimeyle çürümüştür” dedi.

Torun, yaptığı açıklamada CHP’li belediyelerin sel bölgelerine yönelik yardımlarını açıkladı ve Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’nı değerlendirdi. Torun özetle şunları kaydetti:

“Belediyelerimiz, bölgeden gelen talepleri karşılamak için seferber oldu. Şu an itibarıyla; sel bölgelerine, 107 araç ve 214 personel desteği gönderildi. Bunun yanında; 15 tır su, 10 bin gıda kolisi, 50 bin ekmek, onlarca jeneratör, binlerce kıyafet ve temizlik malzemesi bölgeye ulaştırıldı.

Siz niye varsınız?

Üzülerek ifade ediyorum ki vatandaşın destek beklediği bu iktidar, vatandaştan para isteyecek kadar aciz hale gelmiştir. Mültecilere 40 milyar dolar harcamakla övünen, ancak can derdindeki vatandaşa destek yerine IBAN gönderen bir iktidar artık tek kelimeyle çürümüştür. Vatandaş kendi sorununu kendi parasıyla çözecekse siz niye varsınız? Topladığınız vergileri nereye harcadınız? Milletin parasını kimlere yedirdiniz ki şimdi çıkmış vatandaştan para istiyorsunuz?