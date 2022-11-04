CHP’dn açıklama: İbretlik bir suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu hakkında dezenformasyon gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını eleştirdi.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Anayasa’da basın hürdür, sansür edilemez diyor. Daha iki hafta önce Meclis’e sansür kanununu getirdin kardeşim. Şimdi o kanuna göre Bay Kemal’e dava açtırmış bürokratlarına. Vay be! Bay Kemal konuşuyor, nasırlarına basılmış gibi hop hop zıplıyorlar. ‘Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu baronunu serbest bırakan hakim nerede?’ Yanıt veremeyenler kahraman polisimizi, jandarmamızı kendilerine kalkan yaptılar. İbretlik bir suç duyurusu ile karşı karşıyayız” dedi. HDP’li Pervin Buldan’ın ‘yüzyıllık yıkım süreci’ ifadesine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Altay, “Asla ve asla katılmamız mümkün değil. Cumhuriyet’e ‘yıkım projesi’ demek Cumhuriyet’e en hafif tabiriyle saygısızlık, nankörlük olur” dedi.